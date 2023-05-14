شاهد.. "سيرك دو سوليه" يُبهر الزوّار بعروض احترافية وبهلوانية عالمية

واستمتعت الأسر والأطفال بمشاهدة العروض المشوقة للسيرك التي قدمتها فرق عالمية متخصصة، حيث قدم العارضون العديد من الفقرات البهلوانية العالمية كعجلة الموت، والأرجوحة الطائرة، وألعاب الخفة، وعرض الهيليوم، والدراجات الهوائية، والعاصفة الورقية، بالإضافة للعروض النارية الممتعة، والتي قدمت باحترافية عالية، وخلقت أجواء رائعة أثارت إعجاب الحاضرين، وصفق لها الجمهور كثيراً.