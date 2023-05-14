شاهد.. "سيرك دو سوليه" يُبهر الزوّار بعروض احترافية وبهلوانية عالمية

ضمن تقويم فعاليات جدة 2023، حظيت العروض المشوقة والفنون الأدائية في "سيرك دو سوليه"، والمقامة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، بحضور لافت من الزوار ومحبي السيرك من مختلف الأعمار والجنسيات.
واستمتعت الأسر والأطفال بمشاهدة العروض المشوقة للسيرك التي قدمتها فرق عالمية متخصصة، حيث قدم العارضون العديد من الفقرات البهلوانية العالمية كعجلة الموت، والأرجوحة الطائرة، وألعاب الخفة، وعرض الهيليوم، والدراجات الهوائية، والعاصفة الورقية، بالإضافة للعروض النارية الممتعة، والتي قدمت باحترافية عالية، وخلقت أجواء رائعة أثارت إعجاب الحاضرين، وصفق لها الجمهور كثيراً.
وتشتمل الفعالية العديد من العروض المبتكرة التي تجمع بين الفنون الأدائية والجمباز والموسيقى والتفاعل مع الجمهور.
يذكر أن عرض سيرك دو سوليه في تقويم فعاليات جدة 2023، استغرق إنتاجه قرابة خمسة أشهر ويشارك فيه 150 عضواً من 11 دولة مختلفة، وسيقدم عروضاً استثنائية لجميع عشاق الفعاليات الفنية والمسرحية، ويعتبر هذا الإصدار بنسخته الحصرية من الفعالية مفاجأة للجمهور المحلي والزوار على حد سواء.