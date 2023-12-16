شاهد.. "عمّار" يحقق بطولة الفحول في العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة

وفي بطولة المهرات أعمار 2 إلى 3 سنوات سعودية الأصل والمنشأ، حققت المركز الأول "علياء عذبة" للأمير أحمد بن عبدالعزيز، في حين جاءت "إشراق عذبة" للأمير أحمد بن عبدالعزيز في المركز الثاني، فيما حل بالمركز الثالث "حصة العارض" لمربط العارض، وتوج الفائزين مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل.