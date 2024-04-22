"سعود الطبية" ترجع التعرُّض للكوابيس لتناول بعض الأدوية ومشاهدة أفلام الرعب

وأضافت: الكابوس يراود الفرد في النصف الثاني من الليل، وقد يحدث لدى الفرد مرة واحدة أو مرتين، وقد يتكرّر مرات عدة في الليلة الواحدة، وغالباً ما يكون الكابوس للحظات قصيرة، لكنه يتسبّب في إيقاظ الفرد من النوم، مع احتمال مواجهة صعوبة في العودة إلى النوم، وغالباً ما يكون الكابوس للحظات قصيرة، لكنه يتسبّب في إيقاظ الفرد من النوم، مع احتمال مواجهة صعوبة في العودة إلى النوم.