"إتقان العقارية" تكمل جاهزيتها لطرح "قطوف نجد 8" بمنتجات فريدة عبر مزاد إلكتروني

وفي التفاصيل، أوضحت "شركة إتقان" أن "قطوف نجد 8" ينطلق بلؤلؤة فريدة، تضم 11 منتجًا عقاريًّا بمحافظتَي الخرج وحرض؛ إذ تمثل مجموعة فريدة من المنتجات العقارية الواعدة التي تتنوع بين زراعية وسكنية وتجارية في المحافظتَين، وتُعد محط أنظار المستثمرين الراغبين في اقتناص الفرص المتميزة متنوعة الاستخدامات.