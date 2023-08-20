"إتقان العقارية" تكمل جاهزيتها لطرح "قطوف نجد 8" بمنتجات فريدة عبر مزاد إلكتروني

أعلنت شركة إتقان العقارية، رائدة التسويق العقاري بالسعودية، اكتمال جميع التجهيزات لانطلاق المزاد العلني الإلكتروني "قطوف 8"، الذي تنفذه بإشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وبقرار من محكمة التنفيذ.
ويبدأ المزاد يوم الأحد 3 سبتمبر 2023م في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ويختتم في تمام الساعة السادسة مساء 5 أغسطس 2023م عبر منصة الدال للمزادات العقارية، استكمالاً لسلسلة "قطوف نجد" التي تضم مجموعة فريدة من المنتجات الفريدة.
وفي التفاصيل، أوضحت "شركة إتقان" أن "قطوف نجد 8" ينطلق بلؤلؤة فريدة، تضم 11 منتجًا عقاريًّا بمحافظتَي الخرج وحرض؛ إذ تمثل مجموعة فريدة من المنتجات العقارية الواعدة التي تتنوع بين زراعية وسكنية وتجارية في المحافظتَين، وتُعد محط أنظار المستثمرين الراغبين في اقتناص الفرص المتميزة متنوعة الاستخدامات.
وبيَّنت أن العقارات المعروضة بالمزاد هي: فيلا النهضة، ومزرعة حرض التي تقع على مساحة تقدر بمليونَيْ متر مربع، كما تضم أرض الصفوة 1-2-3-4-5-6-7 التي تستخدم في القطاع السكني، وفيلا الكسائي، وفيلا الأندلس الواقعة بمحافظة الخرج.
وأهابت شركة "إتقان العقارية" بالمطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء والمزايدة في "قطوف 8" إلى المبادرة بتطبيق كل الشروط المدرجة في حسابات الشركة الرسمية قبل بدء المزاد، كما دعت عملاءها للتواصل والاستفسار عن المنتجات عبر الموقع الإلكتروني للشركة وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.