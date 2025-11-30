برعاية وزير الصناعة.. انطلاق معرض "التحول الصناعي في السعودية 2025" غدًا بالرياض بمشاركة عالمية واسعة

برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، تنطلق غدًا الاثنين في العاصمة الرياض أعمال "معرض التحول الصناعي في السعودية 2025"، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع شركة "دويتشه ميسي" الألمانية — المنظمة لمعرض "هانوفر ميسي" العالمي — وشركة معارض الرياض المحدودة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة قادة التحول الصناعي عالميًا، وشركات محلية ودولية، ونخبة من المستثمرين والخبراء ورواد الأعمال.
ويقام المعرض تحت شعار "تمكين المستقبل بالتقنية"، مرتكزًا على ثلاثة محاور رئيسة: الذكاء، الاستدامة، والمرونة. ويهدف إلى استعراض أحدث حلول وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة الصناعية، والطاقة المستدامة، والتقنيات المتقدمة في التصنيع.
ويعزز المعرض بناء شراكات فاعلة في قطاع التصنيع المتقدم، وربط المصانع المحلية بمزودي أحدث التقنيات، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الصناعي السعودي وتعزيز تنافسيته، ويخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة.
ويتضمن المعرض برنامجًا متكاملًا من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، يشارك فيها مسؤولون حكوميون وخبراء دوليون وقادة صناعة، لمناقشة تطوير سلاسل الإمداد الصناعية، وتحسين الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من التقنيات المتقدمة في تعزيز مرونة المصانع ورفع جودة منتجاتها، إلى جانب استعراض تجارب محلية ودولية ناجحة في قطاع التصنيع المتقدم.
كما يشهد المعرض توقيع عدد من مذكرات التفاهم والشراكات بين جهات حكومية وشركات محلية وعالمية؛ بهدف نقل المعرفة وتوطين التقنيات الصناعية، وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
ويُعد معرض "هانوفر ميسي" أحد أبرز المنصات الصناعية العالمية، إذ انطلقت أولى نسخه عام 1947 في مدينة هانوفر الألمانية، ليصبح منذ ذلك الحين ملتقى لقادة الصناعة والمبتكرين لاستعراض أحدث تقنيات التصنيع المتقدم.
ويأتي تنظيم النسخة الأولى من "معرض التحول الصناعي في السعودية 2025" في الرياض تأكيدًا لدور المملكة الريادي في صياغة مستقبل الصناعة، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والتقنية والابتكار، وممكّن رئيسي للتحول الصناعي في المنطقة والعالم.