برعاية وزير الصناعة.. انطلاق معرض "التحول الصناعي في السعودية 2025" غدًا بالرياض بمشاركة عالمية واسعة

برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، تنطلق غدًا الاثنين في العاصمة الرياض أعمال "معرض التحول الصناعي في السعودية 2025"، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع شركة "دويتشه ميسي" الألمانية — المنظمة لمعرض "هانوفر ميسي" العالمي — وشركة معارض الرياض المحدودة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة قادة التحول الصناعي عالميًا، وشركات محلية ودولية، ونخبة من المستثمرين والخبراء ورواد الأعمال.