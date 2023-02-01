بدءًا من الغد.. يحق للجهات الحكومية استئجار العقارات المنتهية بالتمليك

وتفصيلًا كشفت هيئة عقارات الدولة عن أبرز ملامح نظام استئجار الدولة للعقار الذي صدرت الموافقة عليه في جلسة مجلس الوزراء؛ حيث أجاز النظام للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة الهيئة ووزارة المالية، إضافة إلى منح المزيد من المرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، ويجوز أن تصل إلى خمسين سنة للعقارات المُقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئةُ مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، إضافة إلى استئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية.