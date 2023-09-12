تحت علامة "ريتز كارلتون".. تحالف بين "رتال" و"ماريوت" لإنشاء واجهة بحرية فاخرة بالخبر

وأضاف البريكان أن تواجد رتال في معرض سيتي سكيب الدولي، هو أبرزُ حدث عقاري عالمي في الرياض، ورعايتها للمعرض تدل على التزام الشركة بتحقيق معايير استثنائية؛ موضحًا أن توقيع الاتفاق له أهمية استراتيجية لكل من رتال وماريوت الدولية وللصناعة بشكل عام، كما أن هذا التعاون يشكل خطوة كبرى نحو تطوير قطاع السياحة والضيافة في المنطقة الشرقية، لتقديم تجارب ضيافة عالمية المستوى تحقق مفاهيم برنامج جودة الحياة.