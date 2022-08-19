بين مفاجأة الأم الدافعة و"الحيتان".. 4 صيدلانيات يتحدين "مافيا الأدوية"!

اقتحمت الشقيقات الأربع الدكتورة سوزان والدكتورة مي والدكتورة منار والدكتورة دينا الزير، مجال التجارة من خلال افتتاح عدة صيدليات بالرياض؛ وذلك بعد تخصصهن في مجال الصيدلة، ورغم الصعوبات والفشل إلا أنهن واصلن العمل في هذا المجال الذي يشهد سيطرة لجنسيات معينة.
وفي التفاصيل، كانت الأم قد فاجأت بناتها الأربع بالحصول على قرض ورهن المنزل وتأجير محلات لتشجيعهن على العمل في مجال الصيدليات والأدوية ليساهمن في بناء الوطن ورد الجميل له.
وكشفت الصيدلانية دينا الزير، لقناة الإخبارية، أن سبب تخصصهن في مجال الصيدلة كان تلبية لرغبة والدتهن في دخول المجال الصحي والتي بدأت في التحضير له منذ طفولتهن من خلال إحضار الألعاب والهدايا التي كانت عبارة عن أدوات طبية.
وبدورها، وصفت الصيدلانية منار الزير بداية العمل في مجال الأدوية بالمرعب والصعب وشبهته بـ"مافيا الأدوية" لسيطرة واحتكار من وصفتهم بـ"حيتان السوق"، ولعدم امتلاكهن سابق الخبرة، مشيرة إلى أنهن مُنين بخسائر كبيرة في أول عام من العمل في هذا المجال المحتكر لجنسيات معينة.
وأشارت إلى أن عدم تقبل بعض الجنسيات المحتكرة للسوق لوجودهن كسعوديات في الصيدليات والمستودعات، مبينة الصعوبات التي واجهتهن في توفير الأدوية والحصول على المعلومات اللازمة والاستفادة من الخصومات والعروض، وتسبب ذلك في حدوث خسائر لمشروعهن في البداية.
وتابعت: "بعد أن كنا نمتلك 4 صيدليات اضطررنا لإغلاق فرعين بسبب عدم التوفيق في اختيار الأماكن المناسبة في السنة الأولى".