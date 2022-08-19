بين مفاجأة الأم الدافعة و"الحيتان".. 4 صيدلانيات يتحدين "مافيا الأدوية"!

وأشارت إلى أن عدم تقبل بعض الجنسيات المحتكرة للسوق لوجودهن كسعوديات في الصيدليات والمستودعات، مبينة الصعوبات التي واجهتهن في توفير الأدوية والحصول على المعلومات اللازمة والاستفادة من الخصومات والعروض، وتسبب ذلك في حدوث خسائر لمشروعهن في البداية.