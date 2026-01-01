"تجمع الطائف الصحي" يُطلق المؤتمر الأول لطب الأسنان 7 يناير

برعاية الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي الدكتور طلال بن عبدالله المالكي، ينطلق المؤتمر الأول لطب الأسنان يومي 7 و8 يناير 2026، تحت شعار «آفاق جديدة بطب الأسنان»، وذلك بواقع 11 ساعة تعليمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأوضحت قائدة مسار خدمات طب الأسنان بالتجمع، الدكتورة غادة علي الثبيتي، أن المؤتمر يهدف إلى استعراض أحدث المستجدات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في طب الأسنان، بمشاركة نخبة من المتخصصين في مختلف التخصصات السنية، بما يسهم في تطوير الممارسة السريرية ورفع جودة الرعاية المقدمة.
وأضافت أن المؤتمر يستهدف أطباء الأسنان ومساعديهم، والفنيين، وأخصائيي معامل الأسنان، وصحة الفم، ويتضمن جلسات علمية ومحاضرات متخصصة، إلى جانب معرض صحي مصاحب.