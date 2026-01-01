"تجمع الطائف الصحي" يُطلق المؤتمر الأول لطب الأسنان 7 يناير

وأوضحت قائدة مسار خدمات طب الأسنان بالتجمع، الدكتورة غادة علي الثبيتي، أن المؤتمر يهدف إلى استعراض أحدث المستجدات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في طب الأسنان، بمشاركة نخبة من المتخصصين في مختلف التخصصات السنية، بما يسهم في تطوير الممارسة السريرية ورفع جودة الرعاية المقدمة.