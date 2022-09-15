"ثقة" تستعرض خدماتها التقنية والرقمية في قمة الذكاء الاصطناعي

استعرضت شركة "ثقة" اليوم، خدماتها التقنية والرقمية لزوار القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وأقامت الشركة جناحًا لها لعرض منتجاتها وخدماتها الحديثة لجميع الزوّار، وتعريفهم بأبرز المنتجات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لخدمة المستفيدين، وتقديم أفضل تجربة سهلة وميسرة، بالإضافة إلى رعايتها التقنية للقمة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة أيمن الفلّاج: القمة تأتي لاستعراض ومناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بجميع قطاعاته، وذلك للتغلب على التحديات عبر إيجاد حلول متقدمة تخدم التطور التقني لتحقيق الاستفادة المثلى وكسب المستهدفات.
وأكد على دور شركة "ثقة" في الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتوسع في مجال خدمات الأعمال والحلول الذكية؛ حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي العالمي وفقًا للتقارير العالمية بنسبة 14% في عام 2030، نتيجة للإقبال الكبير والتطوير السريع للذكاء الاصطناعي.