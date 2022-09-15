"ثقة" تستعرض خدماتها التقنية والرقمية في قمة الذكاء الاصطناعي

وأكد على دور شركة "ثقة" في الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتوسع في مجال خدمات الأعمال والحلول الذكية؛ حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي العالمي وفقًا للتقارير العالمية بنسبة 14% في عام 2030، نتيجة للإقبال الكبير والتطوير السريع للذكاء الاصطناعي.