"السالم" يدشن معرضي الحديد والصناعات المعدنية والزجاج ويشيد بالمحتوى المحلي

ولفت مجاهد إلى أن استضافة أبرز الأسماء على مستوى القطاع الصناعي في الدورة الجديدة من المعرض، يأتي ضمن ما يحظى به مستقبل القطاع الصناعي في المملكة والمساهمة في تحقيق التنمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030، إلى جانب ارتفاع الطلب على التكنولوجيا والحلول التقنية الحديثة.