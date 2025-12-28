خبير: السياحة الشتوية في السعودية تشهد إقبالًا متزايدًا من الداخل والخارج

أكد خبير السياحة سلمان القثامي أن السياحة الشتوية في المملكة العربية السعودية تشهد إقبالًا متزايدًا من السياح المحليين والدوليين، بفضل تنوّع الوجهات واعتدال الأجواء واتساع نطاق الفعاليات والأنشطة التي تُقام في مختلف المناطق.
وأوضح القثامي أن فصل الشتاء أصبح أحد أبرز المواسم السياحية في المملكة، حيث تستقطب الوجهات الصحراوية والتاريخية مثل العلا، والدرعية، والرياض، وحائل، بالإضافة إلى المخيمات الشتوية والمواقع البرية التي تشهد نشاطًا لافتًا خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أن السياحة الشتوية تمتاز بتنوع التجارب، من التخييم والرحلات البرية، إلى زيارة المواقع التراثية وحضور الفعاليات الثقافية والترفيهية، ما ساهم في جذب شرائح مختلفة من الزوار، سواء من العائلات أو الشباب أو هواة المغامرات.
وبيّن القثامي أن هذا الحراك الشتوي أسهم في تنشيط الحركة السياحية وتحقيق أثر اقتصادي ملموس، من خلال زيادة الطلب على مرافق الإيواء ووسائل النقل والمطاعم، إلى جانب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل موسمية.
وأضاف أن تطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات وتنظيم الفعاليات ساعد في تعزيز تجربة السائح، وجعل السياحة الشتوية خيارًا مفضّلًا داخل المملكة بدلًا من السفر للخارج خلال هذا الموسم.
واختتم القثامي حديثه بالتأكيد على أن السياحة الشتوية تمثل ركيزة أساسية لتنويع المواسم السياحية وتحقيق استدامة القطاع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى لجعل المملكة وجهة سياحية عالمية على مدار العام.