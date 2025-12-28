خبير: السياحة الشتوية في السعودية تشهد إقبالًا متزايدًا من الداخل والخارج

وأوضح القثامي أن فصل الشتاء أصبح أحد أبرز المواسم السياحية في المملكة، حيث تستقطب الوجهات الصحراوية والتاريخية مثل العلا، والدرعية، والرياض، وحائل، بالإضافة إلى المخيمات الشتوية والمواقع البرية التي تشهد نشاطًا لافتًا خلال هذه الفترة.