"أمانة الطائف": إنشاء حدائق بأعلى المعايير وتنمية الاستثمار الأخضر بمشاركة القطاع الثالث

وتطرّق إلى الحدائق العامة والتشجير، ودورها في دعم التوجهات المستقبلية للمملكة، وأهمية الحدائق والتشجير من الناحية الاقتصادية في الفرص الوظيفية وزيادة الإنتاجية، ورفع القيمة الاقتصادية للأراضي، ومن الناحية البيئية في امتصاص ثاني أكسيد الكربون والغازات السامة، وضخّ الأكسجين وتثبيت التربة وخفض درجات الحرارة وتقليل الضوضاء، ومن الناحية الاجتماعية في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية والتفاعل الاجتماعي، وتشجيع النشاط عند الأطفال، وأيضًا من الناحية الصحية في ممارسة الرياضات وتعزيز الصحة النفسية، ومن الناحية الجمالية؛ حيث تبرز في المناظر الطبيعية الخلابة وتداخل الأشجار مع الأعمال المدنية.