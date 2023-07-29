مستشار موارد بشرية محذّرًا: "لهذه الأسباب.. تجنَّبوا مواقع إعلانات الوظائف غير الرسمية"

مضيفًا: "قابلنا الآلاف.. قلّة من يحضر بشكل منضبط ويستطيع التواصل بشكل صحيح. جزء كبير لا يقدم نفسه كما يجب من خلال المقابلة الشخصية، وهذه مشكلة تقلّل فرصة بشكل كبير. صندوق تنمية الموارد البشرية والوزارة يوفرون عبر مواقعهم تطبيقات تساعد وتنمي المهارات هنا. وأعتقد هناك كثير من المعلومات والدورات والنصائح التي تساعد على تعزيز دخول المقابلة الشخصية. وأتمنّى في هذه الجزئية أن منشآت التعليم العالي والجامعي، سواء إن كانت معاهد أو مراكز أو جامعات أو كليات أن تقوم بتأهيل الطلاب والطالبات قبل الدخول لسوق العمل بهذا النوع من المهارات؛ ومن ذلك مهارات إعداد السيرة الذاتية ومهارات تجاوز المقابلة الشخصية، ولا يجب أن يتخرّج من الجامعة دون ذلك الأمر الآخر تعزيز برامج التدريب التعاوني، أو التدريب الصيفي للمرحلة الجامعية؛ فنجد أن برامج التدريب التعاوني ليست كما يجب، بل ضعيفة جدًّا لا يستفيد منها الطالب بشكل كبير. وهنا نشير إلى أن الجامعات المتميزة تهتمّ بفصول التدريب التعاوني، وبالتالي ينعكس ذلك على مخرجات تعليمها".