وزارة "الاتصالات" و"ICANN" تستعرضان أمن نظام أسماء النطاقات
نظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات -ممثلة في مركز الإنترنت- بالتعاون مع منظمة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة العالمية ICANN، ندوة بعنوان "تشغيل وأمن نظام أسماء النطاقات"؛ بهدف استعراض أدوار ومسؤوليات المنظمة، وأبرز التحديثات حول التقنيات ونظام أسماء النطاقات والتهديدات الأمنية المتعلقة بها حاليًا، إضافة إلى طرح المبادرات والأدوات الخاصة بتعزيز الحماية؛ للإسهام في رفع الوعي وتنمية القدرات في مجال أسماء النطاقات.
ويأتي تنظيم الندوة، في ظل أهمية إدارة وأمن نظام أسماء النطاقات وأثرها على جميع مستخدمي الإنترنت، في حمايتها وتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها، بما يحمي البيانات، ويزيد موثوقيتها على الإنترنت.
واستعرضت محاور الندوة التي حضرها عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة، تهديدات حماية نظام أسماء النطاقات (DNS) في الوقت الحاضر، كما ناقشت أهمية خاصية النظام الآمن لنظام أسماء النطاقات (DNSSEC)، إضافة إلى تطرقها لعدة موضوعات أبرزها الأدوات والمبادرات الخاصة بتعزيز أمن نظام أسماء النطاقات، وتقنية البلوك تشين، إلى جانب نظام أسماء النطاقات (DNS)، التحديثات والتحديات.
يُذكر أن ICANN منظمة غير ربحية تهدف للحفاظ على أمن واستقرار نظام عناوين الإنترنت؛ حيث يتكون مجتمع ICANN من أصحاب المصلحة المتمثلة في الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والتقني؛ وذلك بهدف تقديم المشورة ووضع السياسات المتعلقة بنظام أسماء نطاقات الإنترنت.