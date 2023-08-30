وزارة "الاتصالات" و"ICANN" تستعرضان أمن نظام أسماء النطاقات

ويأتي تنظيم الندوة، في ظل أهمية إدارة وأمن نظام أسماء النطاقات وأثرها على جميع مستخدمي الإنترنت، في حمايتها وتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها، بما يحمي البيانات، ويزيد موثوقيتها على الإنترنت.