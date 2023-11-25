سيدة ستينية تروي لـ"سبق": قصة شغفها بحياكة السدو منذ 35 عامًا
تجلس "أم محمد" (60 عامًا)، خلف خيوطها وأدواتها؛ لتحيك قطعًا مدهشة من السجاد والسدو، مطلقة العنان لشغفها مع جماليات التراث الشعبي.
فاطمة العطوي التي تشارك ضمن فعاليات مهرجان "الوليمة" للطعام السعودي، الذي تنظمه هيئة فنون الطهي في نسخته الثالثة؛ تقضي الساعات الطويلة وهي تمارس هوايتها بالتراث الشعبي من الحياكة والتطريز والخياطة، مستمتعة بمهنتها التي بدأت معها من سن مبكرة ورافقتها لثلاثة عقود.
وأشادت "العطوي"، في حديثها لـ"سبق"، بحسن تنظيم المهرجان والإقبال عليه من الزائرين، وما ننعم به بفضل الله، ثم بفضل قيادتنا الرشيدة ودولتنا الحكيمة من نعم الاستقرار والازدهار والرفاهية والأمن والأمان.
وأشارت إلى أنها تعمل منذ 35 سنة في حياكة السدو والسجاد والتطريز، حتى خياطة الملابس والثياب وكل ما يتعلق بالزي والتراث.
معرض منطقة الزيتون
وتَجولت "سبق"، في منطقة معرض الزيتون بالمهرجان والتي تقدم معلومات ثرية حول الزيتون، شجرته وثماره وغيرها؛ بدايةً من تكوينها وعلاقتها بالثقافة السعودية، بالإضافة إلى إمكانية تذوق أنواع الزيتون وشراء مختلف المنتجات.
ومن المناطق التي يضمها المهرجان: منطقة المتجر للتسوق، وشراء منتجات من محال وعلامات تجارية محلية، ومنطقة العروض المسرحية، وتقديم الحفلات الفنية المنوعة بين الغناء والعزف على مختلف الآلات الموسيقية والعروض الأدائية.
ويُعَد مهرجان "الوليمة" للطعام السعودي الذي أطلقته هيئة فنون الطهي في نسخته الثالثة الخميس الماضي، المهرجانَ الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويستقبل زواره حتى 2 ديسمبر في حرم جامعة الملك سعود بالرياض، من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة 12 صباحًا، في 13 منطقة، وتلبي جميع الأذواق والاهتمامات لمختلف الفئات، إضافة إلى منطقة الدولة المشاركة اليونان؛ ليعيش زواره من خلالها ثقافتها في مجال الطهي، ومنتجاتها وأطباقها التقليدية.