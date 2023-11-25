سيدة ستينية تروي لـ"سبق": قصة شغفها بحياكة السدو منذ 35 عامًا

ويُعَد مهرجان "الوليمة" للطعام السعودي الذي أطلقته هيئة فنون الطهي في نسخته الثالثة الخميس الماضي، المهرجانَ الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويستقبل زواره حتى 2 ديسمبر في حرم جامعة الملك سعود بالرياض، من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة 12 صباحًا، في 13 منطقة، وتلبي جميع الأذواق والاهتمامات لمختلف الفئات، إضافة إلى منطقة الدولة المشاركة اليونان؛ ليعيش زواره من خلالها ثقافتها في مجال الطهي، ومنتجاتها وأطباقها التقليدية.