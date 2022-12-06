وفق حساب الأنواء والطوالع.. الشتاء يبدأ غدًا

من ناحية ثانية، أشار "المسند" إلى أنه قد بقي على نهاية موسم الأمطار 176 يومًا (6 أشهر)، موضحًا أن حظ المناطق التي لم تمطر أن يكون قدرها من الأمطار في هذا الموسم في المربعانية أو في الشبط أو في العقارب.