وفق حساب الأنواء والطوالع.. الشتاء يبدأ غدًا

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، د. عبدالله المسند، إنه ووفقًا لحساب الأنواء والطوالع؛ يبدأ فصل الشتاء بدخول المربعانية في 7 ديسمبر، وذلك في كل سنة.
وأضاف: الحساب الفلكي والجغرافي العالمي يجعل بداية فصل الشتاء عند حدوث الانقلاب الشتوي حيث يحدث في 22 ديسمبر، ويحدث ذلك عندما تتعامد الشمس فوق مدار الجدي.
من ناحية ثانية، أشار "المسند" إلى أنه قد بقي على نهاية موسم الأمطار 176 يومًا (6 أشهر)، موضحًا أن حظ المناطق التي لم تمطر أن يكون قدرها من الأمطار في هذا الموسم في المربعانية أو في الشبط أو في العقارب.
واختتم بالقول: كم من موسم تأخر المطر فيه، فجاء نصيبنا منها عظيمًا، فبدّل الله الغبراء إلى خضراء (ولا تيأسوا من روح الله).