stc توسع تغطية شبكات الجيل الخامس بـ130% في الحرم المكي

وعززت stc استعداداتها من خلال التوسعات المستمرة التي تجريها على الشبكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل عام وعلى الحرمين الشريفين بشكل خاص حيث تم توسيع قدرات الشبكة بنسبة 13٪ في مكة المكرمة و 18٪ في المدينة المنورة مقارنة بالعام الماضي كما زادت تغطية شبكة الجيل الخامس عبر زيادة مواقع خدماتها بنسبة 25% في مكة المكرمة و13% في المدينة المنورة، حيث شملت التوسعة نطاق شبكة الجيل الخامس في الحرم المكي الشريف بنسبة 130% عن العام الماضي لضمان أفضل أداء للشبكة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.