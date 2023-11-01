"الخطيب": تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة للسياحة الساحلية

وبيّن أن ما تشهده الهيئة اليوم من تطور ملموس في دورها خاصة وفي قطاع السياحة الساحلية عامة هو نتاج اهتمام القيادة الرشيدة بتنظيم هذا القطاع وتطويره باستمرار لتحقيق النمو الاقتصادي الواعد في البحر الأحمر وضمان المحافظة على بيئته، إذ ستقوم الهيئة بدور محوري في إطلاق المبادرات التنفيذية للسياحة الساحلية في البحر الأحمر وتعزيز رسالة المملكة التنموية من خلال القطاع السياحي، مع المحافظة على مكونات المملكة البيئية وثرواتها الطبيعية في البحر الأحمر.