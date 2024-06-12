"تعليم الطائف" يحدد مقار اختبارات الدور الثاني لطلبة الصف الثالث الثانوي

أنهت الإدارة العامة للتعليم بالطائف تجهيز مقار اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم من الصف الثالث الثانوي، لهذا العام 1445هـ والتي ستنطلق بإذن الله يوم الأحد 17-12-1445هـ، حيث سيكون مقر اختبار الطلاب في ثانوية ثقيف، ومقر اختبار الطالبات في الثانوية العشرين.