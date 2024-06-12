"تعليم الطائف" يحدد مقار اختبارات الدور الثاني لطلبة الصف الثالث الثانوي

أنهت الإدارة العامة للتعليم بالطائف تجهيز مقار اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم من الصف الثالث الثانوي، لهذا العام 1445هـ والتي ستنطلق بإذن الله يوم الأحد 17-12-1445هـ، حيث سيكون مقر اختبار الطلاب في ثانوية ثقيف، ومقر اختبار الطالبات في الثانوية العشرين.
وأكد في تصريح أورده لـ "سبق" المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الإدارة العامة للتعليم بالطائف قد أنهت واعتمدت مقار اختبار طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي -الدور الثاني -، بالإضافة إلى تشكيل اللجان العاملة لإنهاء كافة أعمال اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات.
وأهاب "الغامدي" بمديري ومديرات المدارس وأولياء الأمور توجه الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم ولديهم دور ثان لمقار الاختبار المحددة واستلام جدول الاختبار وتأدية الاختبار وفق الجدول المعتمد، حتى يتمكنوا من التسجيل في الكليات والجامعات مع زملائهم، راجياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والسداد.