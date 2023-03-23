"المرور" يحدد أوقاتًا لمنع دخول الشاحنات في "الرياض وجدة والشرقية"

من يوم الأحد إلى الخميس، حيث يمنع دخول الشاحنات ما عدا الخدمات من الساعة 8 صباحًا إلى 2 صباحًا، وفيما يخص الخدمات تُمنع على فترتين الأولى من 8 صباحًا إلى 12 ظهرًا والثانية من 3 مساءً إلى 6 مساءً.