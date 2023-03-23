"المرور" يحدد أوقاتًا لمنع دخول الشاحنات في "الرياض وجدة والشرقية"

حددت الإدارة العامة للمرور، أوقاتًا محددة لدخول الشاحنات بما فيها شاحنات الخدمات، للعاصمة الرياض ومحافظة جدة والمنطقة الشرقية، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي.
من يوم الأحد إلى الخميس، حيث يمنع دخول الشاحنات ما عدا الخدمات من الساعة 8 صباحًا إلى 2 صباحًا، وفيما يخص الخدمات تُمنع على فترتين الأولى من 8 صباحًا إلى 12 ظهرًا والثانية من 3 مساءً إلى 6 مساءً.
وفي عطلة نهاية الأسبوع يومي (الجمعة والسبت) فيمنع خلالهما دخول الشاحنات ما عدا الخدمات من 4 مساءً إلى 8 صباحًا، وشاحنات الخدمات تكون الفترة الأولى من 4 مساءً إلى 6 مساءً والثانية من 9 مساءً إلى 1 صباحًا.
كما نبه إلى منع دخول الشاحنات على امتداد طريق مكة ( خريص ما بين مخرج 13 حتى السفارات شرقًا وغربًا، كذلك مع طريق الملك فهد من مخرج 4 حتى ميدان الجزائر(ديراب) شمالاً وجنوبًا.
من الأحد للخميس، يسمح بدخول وايتات التحلية وضواغط النظافة على مدار الساعة، في حين يمنع دخول جميع الأنشطة ماعدا الشاحنات المستثناة على فترتين الأولى من الساعة 9 صباحًا حتى 7 مساءً والثانية من الساعة 9 مساءً حتى الواحدة صباحًا ماعدا يوم الخميس فيكون حتى 3 صباحًا.
وفي يومي الجمعة والسبت، فتكون فترة الدخول الأولى من الساعة 4 إلى 7 مساءً، والثانية من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 3 صباحًا والسبت حتى الواحدة صباحًا وذلك لجميع الأنشطة ما عدا الشاحنات المستثناة.
وفي هذه المنطقة وزّع المرور السعودي أوقات منع دخول الشاحنات على ثلاث فترات، أولها من الساعة 9 إلى 11 صباحًا، ثم من الساعة 3 إلى 6 مساءً، والفترة الأخيرة من الساعة 9 حتى 12 مساءً.