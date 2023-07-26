"ذوي الإعاقة" تطلق مبادرة "السبت البنفسجي 3".. بمشاركة أكثر من 300 شريك

وتهدف المبادرة إلى إحداث نقلة نوعيّة في مفهوم التنوع والشمول بالمملكة من خلال ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق إمكانية الوصول وتمكين المشاركة الشاملة في الأنشطة اليومية بغرض تعزيز جودة حياتهم، من منطلق المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.