"ذوي الإعاقة" تطلق مبادرة "السبت البنفسجي 3".. بمشاركة أكثر من 300 شريك

تنطلق مبادرة "السبت البنفسجي" في عامها الثالث على التوالي السبت المقبل، وتنظمها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة أكثر من 300 شريك من مختلف مناطق المملكة.
وتهدف المبادرة إلى إحداث نقلة نوعيّة في مفهوم التنوع والشمول بالمملكة من خلال ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق إمكانية الوصول وتمكين المشاركة الشاملة في الأنشطة اليومية بغرض تعزيز جودة حياتهم، من منطلق المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتمكّن المبادرة الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة العروض والتخفيضات المقدمة لهم من مختلف القطاعات إلى جانب الخدمات الصحيّة والتأهيليّة المقدمة لهم من المراكز الخاصة من خلال بطاقة التسهيلات المقدمة لهم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتوفرة على تطبيق "توكلنا"، إضافة إلى مشاركة تعزيز الاندماج داخل المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية التفاعل الاجتماعي ورفع مستوى الوعي باحتياجاتهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم وتمكينهم داخل المجتمع.
وشملت القطاعات المشاركة الأنشطة الصحيّة والتعليمية والرياضية والترفيه، كما تشارك العديد من العلامات التجارية من قطاع السيارات، بالإضافة إلى قطاعات التجزئة والأغذية والمشروبات والعطور والإلكترونيات والسياحة والسفر والاحتياجات المنزلية، ويمكن الاطلاع على عروض المشاركين عبر موقع المبادرة .
يُذكر أن "السبت البنفسجي" يعد حدثاً سنوياً يقام في السبت الأخير من شهر يوليو؛ بهدف تقديم عروض وخصومات للأشخاص ذوي الإعاقة.