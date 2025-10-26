"اتحاد سلام" و"AFR-IX Telecom" تتعاونان لتعزيز البنية التحتية الرقمية بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

ويمتد كابل "ميدوسا" البحري لمسافة 8,760 كيلومتراً، رابطاً بين أهم النقاط الحيوية في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، ومالطا، واليونان، وقبرص، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر. وقد تم تصميمه لنقل البيانات بسرعات عالية وموثوقية فائقة بين أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، بقدرة تصل إلى 480 تيرابت في الثانية، ليُشكّل بذلك محوراً حيوياً لتلبية الطلب المتزايد على تدفقات البيانات بين القارات.