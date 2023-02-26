بتوجيه أمير المنطقة.. تمديد مهرجان تمور الأحساء المصنَّعة أسبوعَيْن

وفي معرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية، المقام ضمن فعاليات المهرجان، ظهرت المشاركات بمستوى متميز، وحرص المشاركون على تناقُل التجارب، وتنمية المواهب الشابة للفنانين، وتنمية الثراء المعرفي والأفكار الإبداعية المتجددة، وصقل مهارات المهتمين بالفن التشكيلي والخط العربي، من خلال ورش العمل التي تُقام في المعرض.