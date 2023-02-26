بتوجيه أمير المنطقة.. تمديد مهرجان تمور الأحساء المصنَّعة أسبوعَيْن

وجَّه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بتمديد مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنَّعة "ويا التمر أحلى 2023" لمدة أسبوعَيْن؛ وذلك بعد أن شهد المهرجان إقبالاً كبيرًا من قِبل الزوَّار من الأحساء وخارجها.
وتفاعلت اللجنة المنظِّمة مع اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة؛ إذ تحولت الشاشات التفاعلية في موقع المهرجان إلى لوحات معبرة بإطلالة الشعار الموحد "تاريخ راسخ"، مع تقديم عبارات التهنئة للأشقاء بدولة الكويت بهذه المناسبة.
وسجَّلت خيمة سوق التمور إقبالاً لافتًا من الزوَّار خلال الأيام الماضية؛ وهو ما أسهم في زيادة المبيعات للتمور المصنَّعة والمنتجات التحويلية، فيما واصل القائمون على المطبخ التفاعلي تقديم المزيد من الأطباق المرتبط تحضيرها بالتمور.
وفي معرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية، المقام ضمن فعاليات المهرجان، ظهرت المشاركات بمستوى متميز، وحرص المشاركون على تناقُل التجارب، وتنمية المواهب الشابة للفنانين، وتنمية الثراء المعرفي والأفكار الإبداعية المتجددة، وصقل مهارات المهتمين بالفن التشكيلي والخط العربي، من خلال ورش العمل التي تُقام في المعرض.