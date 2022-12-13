"تقويم التعليم" تختتم ورشة مشتركة لمناقشة معايير استقطاب المدارس العالمية

وركزت الورشة، التي شارك فيها ممثلون من وزارة التعليم، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، على مناقشة معايير اختيار المدارس العالمية المتميزة لدخول السوق السعودي، وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود بين الجهات المشاركة في استقطاب المدارس العالمية المتميزة، وتوحيد الرؤى بشأن منهجية اختيار تلك المدارس.