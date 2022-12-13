"تقويم التعليم" تختتم ورشة مشتركة لمناقشة معايير استقطاب المدارس العالمية

اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز"، ورشة عمل مشتركة مع عددٍ من الجهات الحكومية لمناقشة معايير استقطاب المدارس المتميزة العالمية، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.
وركزت الورشة، التي شارك فيها ممثلون من وزارة التعليم، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، على مناقشة معايير اختيار المدارس العالمية المتميزة لدخول السوق السعودي، وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود بين الجهات المشاركة في استقطاب المدارس العالمية المتميزة، وتوحيد الرؤى بشأن منهجية اختيار تلك المدارس.
وتتمثل أهمية الورشة في كونها واحدة من الجهود المبذولة لتطوير منظومة قطاع التعليم العام الأهلي في المملكة في العديد من المجالات، ومنها استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال التعليم العام تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أنّ مركز "تميز" يُعد أحد المراكز الوطنية التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية.