"الزعاق": 50 يومًا متبقية على المربعانية و116 على العقارب.. وبنهايتها ينتهي الشتاء

وأكمل: للوسم علاماتٌ يُستدل بها على دخوله؛ أولها قدوم السحب من الغرب، ثم هبوب الرياح الباردة فجرًا، وجداد أغلب النخل، وتناقص الطيور المهاجرة، وتعامد المرزم على "سهيل" فجرًا، وشروق نجم السويبع فجرًا، ومع دخول الوسم تبدأ الهبايب اللطيفة بالنهوض مع الصباح الباكر.. ومما يميز هبايب الوسم أنها مرطبة، وكثرتها مبشرة بخير.