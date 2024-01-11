"شركة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية" تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

وحظي ركن الشركة بزيارة عدد كبير من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وأصحاب الفضيلة والسعادة والمعالي من المملكة العربية السعودية وكافة دول العالم، حيث أبرزت الشركة خلال مشاركاتها كافة خدماتها وإنجازاتها التي انطلقت تزامناً مع التحول المؤسسي الحاصل بقطاع الحج والعمرة، إلى جانب توقيع عدد من اتفاقيات الخدمة لحجاج بيت الله الحرام من فئة الأفراد والبعثات مع عدد كبير من دول العالم وتم توقيع اتفاقيات متعددة مع الشركاء تهدف إلى رفع مستوى الخدمة لعملاء الشركة.