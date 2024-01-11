"شركة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية" تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

اختتمت شركة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في العام الحالي بنسخته الثالثة، الذي أقيم في مدينة جدة خلال الفترة من الثامن وحتى الحادي عشر من شهر يناير 2024م.
وحرصت الشركة على المشاركة في هذا المؤتمر استمراراً لجهودها في خدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصديه، والإسهام في تقديم صورة حسنة ومميزة لأنشطتها المتعددة في إيضاح صورة حرص الشركة على تقديم أفضل وأجود الخدمات لضيوفها عبر وسائل التقنية الحديثة مواكبة للتطور في ظل الدعم الذي تلقاه الشركة من القيادة الرشيدة في جميع أعمالها وبرامجها المتنوعة.
وحظي ركن الشركة بزيارة عدد كبير من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وأصحاب الفضيلة والسعادة والمعالي من المملكة العربية السعودية وكافة دول العالم، حيث أبرزت الشركة خلال مشاركاتها كافة خدماتها وإنجازاتها التي انطلقت تزامناً مع التحول المؤسسي الحاصل بقطاع الحج والعمرة، إلى جانب توقيع عدد من اتفاقيات الخدمة لحجاج بيت الله الحرام من فئة الأفراد والبعثات مع عدد كبير من دول العالم وتم توقيع اتفاقيات متعددة مع الشركاء تهدف إلى رفع مستوى الخدمة لعملاء الشركة.
وتأتي تلك المشاركة في إطار حرص مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية ومنسوبيها على مشاركة الشركة في مختلف المؤتمرات في القطاع، للتعريف بالجهود الكبيرة التي تقدمها الشركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
ورفع رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج إفريقيا غير العربية الدكتور أحمد عباس سندي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لما يوليانه من اهتمام بالغ في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وقال الدكتور سندي: "نحمد الله على نجاح هذه المشاركة والذي تحقق بمتابعة ودعم خادم الحرمين الشريفين وحكومته ومؤسساتها لخدمة ضيوف الرحمن وتطوير الخدمات لهم عبر هذه التجمعات المستمرة وتبادل الخبرات ليكون طريقهم إلى نسكهم لا مثيل له".
وأوضح الدكتور سندي أن الشركة سجلت نجاحاً في عدد الاتفاقيات التي وقعتها على هامش المؤتمر في جميع قطاعاتها.
وأكد على سعي إدارته لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة.