بتحقيق رغبات "51.42%".. "تعليم مكة" يعلن نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.
واعتمد نتيجة النقل الداخلي مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة عبد الله بن سعد الغنام، للمعلمين والمعلمات للعام 1445هـ على النحو التالي:
وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للنقل الداخلي للمعلمين 3286 متقدم نقل، وتحقيق رغبة 1902 معلمًا بتحقيق نسبة "57.92%". فيما بلغ عدد المتقدمات من المعلمات 3245 معلمة، نقل وتحقيق رغبة 1456 معلمة بتحقيق "45.70%".
وجاءت النسبة الكلية للمتقدمين من المعلمين والمعلمات 6531 معلمًا ومعلمة، تم نقل وتحقيق رغبة 3358 بنسبة بلغت "51.42%".
وبينت إدارة تعليم مكة المكرمة أن الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر نظام "نور" وتحديد فترة الاعتراض على نتيجة حركة النقل الداخلي إلكترونيًّا عبر نظام نور اعتبارًا من اليوم ولمدة 3 أيام.