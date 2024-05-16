بتحقيق رغبات "51.42%".. "تعليم مكة" يعلن نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

وبينت إدارة تعليم مكة المكرمة أن الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر نظام "نور" وتحديد فترة الاعتراض على نتيجة حركة النقل الداخلي إلكترونيًّا عبر نظام نور اعتبارًا من اليوم ولمدة 3 أيام.