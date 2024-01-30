صدور موافقة خادم الحرمين على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ200 متبرع بالأعضاء

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

أحمد بن حسن بن علي آل ربح، أحمد بن عبدالله بن أحمد السيف، أحمد بن محمد حبيب بن أحمد فلاته، أحمد بن ناصر بن محمد آل منصور، أسماء بنت مكي بن علي بن محمد موكلي، أشجان بنت محمد بن أحمد جبريل، اليزيد بن ناصر بن رحيل الأشجعي العنزي، أمل بنت إبراهيم بن عبدالله مشرفي، أحمد بن سعد بن عبدالله الذيبان، أسيل مشاري بن صالح بن عبدالله الهويمل، أماني بنت عبدالرحمن بن عبدالله العمري، أمل بنت أحمد بن علي الجعفر الشمري، بخيتة بنت سليمان بن سلامه بوخشيرة الربيلي، بدر بن عبدالمحسن بن جمعان الروقي، بندر بن محمد بن أحمد لغبي، ثامر بن فهد بن سعد العبدلي، جبران بن محمد بن حسين الرازحي، جميلة بنت مشبب بن فايز الملحي السبيعي، جواهر بنت فهد بن محمد الخرصان، حسام بن عبدالرحمن بن فقير الله البلوشي، حسان بن عبدالله بن حماد الهتلان، حسن بن ناصر بن محمد كريري، حسين بن عبدالوهاب بن سالم آل سعيد، حمد بن علي بن سالم الجابر المري، حنين بنت سلطان بن وجدي شيخ علي، خالد بن ثاني بن عوض العميري، خالد بن عارف بن بلهيد الروقي العتيبي، خالد يحيى بن جبران بن علي سحاري، راشد بن محمد بن راشد الجابري المري، رماء بنت عبدالإله بن محمد بجود، رمضان بن بخيت بن سعيد البشيري الزهراني، سارة بنت شافي بن علي الجبهاني الأكلبي، سعود بن مناع بن خليفه المسعري الدوسري، سعيد بن الهيلم بن سعيد الرجوع الشراري، سلمان بن صالح بن زايد آل سلطان العمري، سليمان بن محمد بن سعد العطالله، سمير بن علي بن إسماعيل غبري، سميرة بنت حامد بن عبدربه عبدالعال، شمعة بنت أحمد بن محمد خرمي، صالح بن موسى بن سلطان براتي، صفية بنت حسن بن إبراهيم العثمان، طارق بن عبدالله بن محمد آل خميسة، عايض بن محمد بن علي المازني عسيري، عبدالإله بن حظيظ بن عبدالله الأحمدي الثعلبي، عبدالرحمن بن مفرح بن حسن السلمي المالكي، عبدالعزيز بن حماد بن حامد العمري السفياني، عبدالعزيز بن محمد بن جبران عقل، عبدالله بن جعفر بن علي البراهيم، عبدالله بن ردة بن عبدربه السويحي، عبدالله بن ضليل بن صالح الحليسي الشراري، عبدالله بن عبده بن موسى ناجعي، عبدالمقيت بن عبدالإله بن عبدالرحمن الماص، عبير بنت سعد بن عبدالعزيز الدقيل، عبير بنت عوض بن محمد القحطاني، علي بن حمد بن عايض آل عيفان القحطاني، علي بن سعد بن علي السليماني، علي بن صالح بن عبدالمحسن العلياني الشمري، علي بن فواز بن معتز معتز، 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