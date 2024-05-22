القنصل الباكستاني بجدة: "طريق مكة" نالت استحسان المسلمين في جميع أنحاء العالم

أكّد قنصل باكستان ومدير عام المديرية العامة للحج بالمملكة عبدالوهاب سومرو؛ أن المملكة العربية السعودية تبذل قصارى جهدها كل عامٍ لتسهيل رحلة الحج، وتطرح مبادرات جديدة لتحسين عملية الحج داخل المملكة وخارجها.
وأوضح، أن أولى رحلات الحج الواصلة إلى المملكة من الجمهورية الباكستانية الإسلامية، كانت في 9 مايو 2024 إلى المدينة المنوّرة، وذلك عبر مبادرة "طريق مكة"؛ مشيراً إلى حجم التسهيلات المقدمة ودرجات الراحة التي وصل من خلالها الحجاج إلى مطار المدينة المنوّرة.
وأضاف، أنه في هذا العام، أطلقت المملكة توسعاً جديداً لمبادرة "طريق مكة" من مدينة كراتشي الباكستانية أيضاً؛ إذ تعد المدينة الثانية في باكستان بعد العاصمة إسلام أباد، التي يتم فيها إطلاق هذه المبادرة، مؤملاً أن يتم توسيع نطاق المبادرة في باكستان العام المقبل؛ لتشمل عواصم المقاطعات الباكستانية الكبرى، مثل: لاهور وبيشاور وكويتا، مشيراً إلى أن المبادرة نالت استحسان المسلمين في جميع أنحاء العالم.
وعبّر قنصل باكستان ومدير عام المديرية العامة للحج بالمملكة، عن سعادته بهذه المبادرة التي انطلقت في أول أعوامها من باكستان؛ لتنتشر بسرعة إلى عواصم العالم الأخرى بهدف تسهيل إجراءات خدمات حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة، مشيراً إلى أنه سيتم وصول ما يقرب من 65.000 ألف حاج من باكستان لأداء مناسك الحج.