القنصل الباكستاني بجدة: "طريق مكة" نالت استحسان المسلمين في جميع أنحاء العالم

وأضاف، أنه في هذا العام، أطلقت المملكة توسعاً جديداً لمبادرة "طريق مكة" من مدينة كراتشي الباكستانية أيضاً؛ إذ تعد المدينة الثانية في باكستان بعد العاصمة إسلام أباد، التي يتم فيها إطلاق هذه المبادرة، مؤملاً أن يتم توسيع نطاق المبادرة في باكستان العام المقبل؛ لتشمل عواصم المقاطعات الباكستانية الكبرى، مثل: لاهور وبيشاور وكويتا، مشيراً إلى أن المبادرة نالت استحسان المسلمين في جميع أنحاء العالم.