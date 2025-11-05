كانت تعاني من صداع مزمن.. نجاح عملية نوعية لاستئصال ورم دماغي لسيدة ثمانينية في مستشفى ينبع العام

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المستفيدة راجعت المستشفى وهي تعاني من الأعراض المذكورة، وبعد إجراء الفحوصات السريرية وصور الرنين المغناطيسي تبيّن وجود ورم كبير في الجهة الجدارية اليمنى من الدماغ، وبعد التنسيق مع الأقسام ذات العلاقة واستكمال التحضيرات الطبية، أُدخلت المريضة إلى غرفة العمليات حيث نجح الفريق الطبي – بفضل الله – في استئصال الورم بالكامل بدقة عالية دون مضاعفات.