كانت تعاني من صداع مزمن.. نجاح عملية نوعية لاستئصال ورم دماغي لسيدة ثمانينية في مستشفى ينبع العام

تمكّن فريق طبي متخصص بمستشفى ينبع العام عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إجراء عملية نوعية دقيقة لاستئصال ورم دماغي كبير بحجم (٥×٥×٤ سم) لسيدة تبلغ من العمر 80 عامًا، كانت تعاني من صداع مزمن وضعف متزايد في الجانب الأيسر من الجسم حتى أصبحت غير قادرة على الحركة وطريحة الفراش.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المستفيدة راجعت المستشفى وهي تعاني من الأعراض المذكورة، وبعد إجراء الفحوصات السريرية وصور الرنين المغناطيسي تبيّن وجود ورم كبير في الجهة الجدارية اليمنى من الدماغ، وبعد التنسيق مع الأقسام ذات العلاقة واستكمال التحضيرات الطبية، أُدخلت المريضة إلى غرفة العمليات حيث نجح الفريق الطبي – بفضل الله – في استئصال الورم بالكامل بدقة عالية دون مضاعفات.
وبيّن التجمع أن المستفيدة استعادت تدريجيًا قدرتها على الحركة والمشي مع تحسّن ملحوظ في حالتها الصحية العامة، وبعد فترة متابعة علاجية متكاملة، غادرت المستشفى وهي بصحة جيدة ومستقرة.
ويعكس هذا الإنجاز في مستشفى ينبع العام، التطور المتسارع في الخدمات التخصصية والجراحية التي يقدمها تجمع المدينة المنورة الصحي، كما يُبرز جاهزية وكفاءة الكوادر الطبية والتمريضية وقدرتها العالية على التعامل مع الحالات المعقدة والحرجة، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق أفضل النتائج للمرضى في المنطقة.