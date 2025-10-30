استشاري الطب الشرعي لـ"سبق": ملاحظات دقيقة تكشف هوية الجثث الغامضة في الصحراء.. ونحتاج طبيبات في التخصص

وأوضح “الضويحي” في حديثه لـ”سبق” أن العرض الذي قدّمه خلال مشاركته في القمة العالمية للتميز في العلوم الطبية الشرعية (GFEX 2025)، التي نظمها مركز الخدمات الطبية الشرعية بوزارة الصحة، واستمرت ثلاثة أيام بالرياض ، تضمّن حالتين وقعتا في الصحراء، تمكن خلالها الأطباء من تحديد هوية الجثث عبر وسائل بسيطة. وقال: “في الحالة الأولى، وُجدت جثة في الصحراء دون أي معالم تعريفية، وبعد ملاحظة بسيطة قمنا بالحفر تحت الجثة، فعثرنا على هاتف. وبجهود الأدلة الجنائية استُعيدت البيانات واكتُشفت هوية الجثة، وأضاف أن الحالة الثانية كانت لجثة متحنطة عُثر عليها في منطقة نائية من قِبل مجموعة من متعقبي الصقور. وتابع: “رغم مرور فترة طويلة، استخدمنا محلول الملح العادي (Normal Saline) لتليين اليد، ثم ثبّتناها بالفورمالين واستطعنا استخراج بصمة دقيقة كشفت أن الجثة لعامل آسيوي مفقود منذ عام.” وأكد “الضويحي” أن هذه التجارب أثبتت أن الذكاء في الملاحظة والروية العلمية أهم من الاعتماد على الأجهزة الحديثة فقط، مشيرًا إلى أن الطبيب الشرعي “يمزج بين العلم والخبرة والحكمة لفكّ طلاسم القضايا بعيدًا عن التكهنات”.