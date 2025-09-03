فاكهة الرمان بعسير تنعش المزارعين والأسواق في فصل الخريف

ويمثل رمان عسير ثروة غذائية وصحية غنية بالعناصر المهمة، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل C وK، فضلًا عن الألياف والمعادن كالبوتاسيوم والحديد. ويسهم تناوله في تعزيز المناعة، وحماية القلب، والوقاية من بعض الأمراض المزمنة، مما جعله خيارًا صحيًا أساسيًا على موائد الأسر.