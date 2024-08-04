19 موقعاً بالمملكة.. "الأحوال المدنية المتنقلة" في خدمة القرى والمراكز البعيدة

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مهرجان العنب بمركز البسيتين بمحافظة عيون الجواء، وللنساء في مركز الصمعورية لمدة أسبوع لكل منهما، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في مركز الفوارة لمدة ثلاثة أيام، وفي مصرف الراجحي بحي الموطا، ومصرف الراجحي بحي البشر بمدينة بريدة، ويوم الأربعاء في مصرف الراجحي بحي الريان، ومصرف الراجحي بحي الفايزية بمدينة بريدة، فيما تقدّم الخدمة يوم الخميس في مصرف الإنماء بحي الصفراء، وفي بنك الرياض بحي الخبيب بمدينة بريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.