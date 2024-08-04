19 موقعاً بالمملكة.. "الأحوال المدنية المتنقلة" في خدمة القرى والمراكز البعيدة

تقدّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (19) موقعاً حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مهرجان العنب بمركز البسيتين بمحافظة عيون الجواء، وللنساء في مركز الصمعورية لمدة أسبوع لكل منهما، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في مركز الفوارة لمدة ثلاثة أيام، وفي مصرف الراجحي بحي الموطا، ومصرف الراجحي بحي البشر بمدينة بريدة، ويوم الأربعاء في مصرف الراجحي بحي الريان، ومصرف الراجحي بحي الفايزية بمدينة بريدة، فيما تقدّم الخدمة يوم الخميس في مصرف الإنماء بحي الصفراء، وفي بنك الرياض بحي الخبيب بمدينة بريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرّمة، بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مركز أضم لمدة أسبوع، وللرجال في مركز خالدية حضن التابع لمحافظة تربة، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين لكل منهما.
كما تقدّم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة الحرجة لمدة أربعة أيام، وللرجال في مستشفى البرك لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في مركز منصبة لمدة ثلاثة أيام.
وفي منطقة نجران، تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مقر مرور نجران، وللنساء في مستشفى الملك خالد بمدينة نجران لمدة يومين لكل منهما.
وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في المدينة العسكرية لقيادة المنطقة الشمالية الغربية بمنطقة تبوك لمدة أسبوع، وفي محافظة موقق بمنطقة حائل لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مقر الهيئة العامة للطيران المدني بمنطقة الرياض لمدة يوم واحد.
وتوفّر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها؛ حيث تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدّمه من تسهيلاتٍ لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.