"التدريب التقني" بالقصيم تفتح القبول للكليات التقنية والمعاهد.. الأحد القادم

ولفت إلى أن فترة التسجيل ستكون على النحو التالي: دبلوم الكليات التقنية بالفترة الصباحية للبنين من 24 / 12 / 1445هـ الموافق 30 / 6 / 2024م، ودبلوم الكليات التقنية بالفترة الصباحية للبنات من 25 / 12 / 1445هـ الموافق 1 / 7 / 2024م، ودبلوم الكليات التقنية بالفترة المسائية للبنين والبنات من 1 / 1 / 1446هـ الموافق 7 / 7 / 2024م، والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد من 1 / 1 / 1446هـ الموافق 7 / 7 / 2024م.