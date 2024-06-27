"التدريب التقني" بالقصيم تفتح القبول للكليات التقنية والمعاهد.. الأحد القادم

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم عن فتح بوابة القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1446هـ بالكليات التقنية والمعاهد بمنطقة القصيم بدءًا من يوم الأحد القادم الموافق 30 يونيو 2024.
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم المهندس أحمد بن علي الحمودي أن التقديم يشمل برامج الدبلوم للكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها ودبلومات المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد.
ولفت إلى أن فترة التسجيل ستكون على النحو التالي: دبلوم الكليات التقنية بالفترة الصباحية للبنين من 24 / 12 / 1445هـ الموافق 30 / 6 / 2024م، ودبلوم الكليات التقنية بالفترة الصباحية للبنات من 25 / 12 / 1445هـ الموافق 1 / 7 / 2024م، ودبلوم الكليات التقنية بالفترة المسائية للبنين والبنات من 1 / 1 / 1446هـ الموافق 7 / 7 / 2024م، والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد من 1 / 1 / 1446هـ الموافق 7 / 7 / 2024م.
وبيّن الحمودي أن التسجيل سيتاح لمدة ثلاثة أيام لكل برنامج وذلك عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://adm.tvtc.gov.sa/registration.