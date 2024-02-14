"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" و"معادن" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز المسؤولية البيئية المجتمعية

وقّعت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ الخطط الحالية والمستقبلية وإعداد السياسات وتبادل الخبرات لتعزيز المسؤولية البيئية المجتمعية وحفظ البيئة وتمكين المجتمع المحلي.
وقع المذكرة كل من: المهندس محمد الشعلان، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية؛ والسيد روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن).
وتنبني أسس التعاون بين هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية وشركة معادن على أساس رغبة الطرفين في المساهمة بفعاليّة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتشمل الارتقاء بقطاع التعدين لتحقيق ريادة المملكة عالميًا في هذا المجال، وانطلاقًا من مسؤولية المحمية في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي والنظم البيئية وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في تحقيق الاستدامة البيئية.
واتفق الطرفان على المشاركة والتعاون في دراسة سياسات الأعمال المتعلقة بالتعدين في المناطق المحمية وربطها بالاستراتيجية الوطنية للبيئة والأهداف الاستراتيجية للمحميات الملكية.
وتضمنت بنود المذكرة مشاركة الخبرات والمعلومات في الأعمال ذات الاهتمام المشترك، والمشاركة بالدراسات ونتائج الأعمال للاستفادة منها في المجالات البيئية وتعزيز الأهداف المشتركة بين الطرفين، وكذلك المشاركة والرعاية المتبادلة للمبادرات البيئية لتعزيز المسؤولية المجتمعية.
وبموجب مذكرة التفاهم تتعاون الهيئة وشركة معادن في دعم المجتمع المحلي من النواحي الاجتماعية والثقافية وإقامة عدة برامج بالمجالات ذات الاهتمام المشترك وعقد لقاءات دورية بين ممثلي الطرفين للتباحث في كل البرامج المشتركة وآلية تفعيلها.