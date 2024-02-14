"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" و"معادن" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز المسؤولية البيئية المجتمعية

وتنبني أسس التعاون بين هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية وشركة معادن على أساس رغبة الطرفين في المساهمة بفعاليّة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتشمل الارتقاء بقطاع التعدين لتحقيق ريادة المملكة عالميًا في هذا المجال، وانطلاقًا من مسؤولية المحمية في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي والنظم البيئية وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في تحقيق الاستدامة البيئية.