تحذير طبي من "إبر التنحيف": احتمالية إصابة العين بخلل بصري خطير تثير القلق العلمي

حذّر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من ارتباط استخدام بعض إبر التنحيف الشهيرة مثل "أوزمبيك" و"مونجارو"، بزيادة احتمالية الإصابة باعتلال العصب البصري الإقفاري الأمامي غير الالتهابي (NAION)، وهو اضطراب قد يؤدي إلى ضعف مفاجئ في النظر بدرجات متفاوتة.
وأوضح المستشفى عبر منشور توعوي أن العلاقة بين هذه الإبر والإصابة لم تثبت بشكل قاطع حتى الآن، إلا أن ظهور الحالات المسجلة يستدعي الحذر، خصوصًا لدى من يعانون من عوامل خطر مثل السكري والبدانة وارتفاع ضغط الدم.
وأشار إلى أن أغلب الحالات كانت لدى أشخاص لديهم استعداد وراثي أو تشريحي للإصابة، إذ يُعد هذا الاعتلال من الحالات النادرة التي تؤثر على عصب بصري صغير الحجم ويصعب التنبؤ بتطورها.
ونصح المستشفى بإجراء فحص شامل للعصب البصري والشبكية قبل البدء باستخدام هذه الإبر، وذلك لتقليل احتمالية حدوث مضاعفات قد تؤثر على الإبصار.