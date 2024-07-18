مركز علاج السمنة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم.. حلول علاجية متنوعة ومبتكرة

وأوضح د.الرواشدة أن المركز تَميز بشكل كبير في إجراء عمليات السمنة التصحيحية المعقدة للمرضى الذين خضعوا لعمليات سابقة أو تركيب حلقات في مراكز أخرى، ولم يُكتب لهذه العمليات النجاح، وتعقدت حالاتها الصحية، وباتوا في حاجة إلى تدخل طبي تصحيحي.. ونبّه إلى أن المستشفى يستقبل أعدادًا متزايدة من الحالات، بعدما أكسبته نجاحاته المتتالية في إجراء العمليات التصحيحية شهرة واسعة؛ موضحًا أن الإقبال الواسع على مختلف أنواع عمليات علاج السمنة، رفع من أعداد المرضى الذين يعانون من مضاعفات تلك العمليات.