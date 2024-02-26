وزير الصناعة يشيد بـ "موسم ملح القصب": "أصبح رمزاً فريداً يُضاف إلى قائمة المنتجات الوطنية المميزة"

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية قد افتتح موسم ملح القصب ٢، وتجوّل في القرية التراثية واطلع على أركان المهرجان، واستمع إلى شرحٍ وافٍ من قِبل المشرفين على تنظيم برامج وفعاليات الموسم، التي نظّمت بشكلٍ مميزٍ داخل القرية التراثية.