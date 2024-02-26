وزير الصناعة يشيد بـ "موسم ملح القصب": "أصبح رمزاً فريداً يُضاف إلى قائمة المنتجات الوطنية المميزة"

أشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف؛ بـ "موسم ملح القصب ٢" الذي افتتح فعالياته مساء أمس الأحد، مثمّناً جهود أهالي القصب في إبراز ثقافة مدينتهم التي تعد منجماً للذهب الأبيض "الملح".
وقال الخريف؛ في تغريدة له في حسابه في X "سعدت بزيارة مدينة القصب ومشاركة أهلها الكرام في افتتاح موسم ملح القصب ٢".
وأضاف " فخور بجهودهم الرائعة في تحويل هذا الحدث إلى تظاهرة ثقافية تعكس جوهر مدينتهم التراثية وتاريخها العريق، خاصة في صناعة الملح الذي أصبح رمزاً فريداً يُضاف إلى قائمة المنتجات الوطنية المميزة".
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية قد افتتح موسم ملح القصب ٢، وتجوّل في القرية التراثية واطلع على أركان المهرجان، واستمع إلى شرحٍ وافٍ من قِبل المشرفين على تنظيم برامج وفعاليات الموسم، التي نظّمت بشكلٍ مميزٍ داخل القرية التراثية.