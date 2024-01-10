"اعتدال": "التسيب الفكري" هو اللحظة الصامتة التي تسبق الفوضى بمختلف أشكالها

وأوضح المركز أن أي أيديولوجيا تجعل الوطن مسألة ثانوية، ما هي إلا خروج مخادع عن الولاء الوطني، وتهديد للثوابت، ولا مجال للسماح لنمو أو تضخّم أي أفكار متطرفة؛ لأنها جذر كل الشرور والآفات.