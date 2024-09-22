حصون وقلاع الباحة.. شاهد على ملحمة توحيد الوطن وإرث حضاري خالد

وشيدت هذه الحصون والقلاع من أجل هدف حربي دفاعي بحت، فهي تنتشر على رؤوس الجبال والأودية والمناطق الاستراتيجية، التي يستطيع المحارب أو المدافع استخدامها على أحسن وجه ضد العدو، كما استخدمت الحصون الواقعة قرب المزارع التي تكون ملكًا لأسرة أو لعدة أسر يرتبطون ببعض، للدفاع وحراسة مزارعهم وتخزين الحبوب.