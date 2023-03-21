مشاريع مليارية ومصانع خضراء.. مكافحة تغيرات المناخ "صورة عالمية من قلب المملكة"

وفي هذا السياق قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مبادرة "السعودية الخضراء" في نسخته الثانية المنعقد في شرم الشيخ نوفمبر 2022: "تتكاتف جهود جميع الجهات الحكومية في المملكة لضمان نجاح مبادرة السعودية الخضراء. ونتطلع في العام المقبل إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطط تطوير 10 مشاريع إضافية في مجال الطاقة المتجددة، وإضافة 840 ميجاوات من الطاقة الشمسية إلى شبكة الكهرباء الوطنية. كما نعلن اليوم أننا سنطلق برنامجًا لتداول أرصدة وتعويضات الغازات الدفيئة في مطلع عام 2023؛ بهدف تحفيز الجهود والاستثمارات في مشاريع تقليل وإزالة الانبعاثات في جميع القطاعات الحيوية بالمملكة".