"رئيس الشورى" يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأمة الجزائري

عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية على رأس وفدٍ من مجلس الشورى؛ تلبيةً للدعوة الرسمية من رئيس مجلس الأمة الجزائري.
وعبَّر رئيس مجلس الشورى خلال جلسة المباحثات عن سعادته بزيارة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، مُقدماً شُكره لرئيس مجلس الأمة على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال، مُعرباً عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لاسيما البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الأمة الجزائري، مؤكداً أهمية زيادة مستوى التنسيق بين المجلسين في جميع المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، وأشاد بما تقدمه جمهورية الجزائر الديمقراطية الجزائرية من مواقف في المجالات كافة واعتزازها الثابت بعروبتها وإسلامها.
وأشار خلال جلسة المباحثات إلى الحراك الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية والتحول الاقتصادي المُثمر والنهضة المستمرة في المجالات كافة.
من جانبه، رحّب رئيس مجلس الأمة الجزائري خلال جلسة المباحثات برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له الذي يزور الجزائر.
وأكد عمق العلاقات الجزائرية السعودية وتاريخها، مثمناً ما قدمته المملكة العربية السعودية من دعمٍ للجزائر حكومةً وشعباً في مختلف الظروف، وعلى مدار السنوات، متطلعاً في الوقت ذاته إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ولاسيما البرلمانية منها.
وأشاد بمواقف المملكة المحورية والدائمة إزاء مختلف القضايا الدولية والإقليمية، مشيداً بما تقوم به من جهود دولية لإرساء الأمن والسلم الدوليين، وقراراتها الحكيمة.
وجرى خلال جلسة المباحثات بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها ما يتعلق بالتعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس الأمة الجزائري، والتي من شأنها أن تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
حضر جلسة المباحثات الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس: الدكتور حسن بن حجاب الحازمي، والدكتور فيصل بن علي طميحي، ومحمد بن سعد الفراج، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، وعددٌ من المسؤولين في مجلس الشورى.
كما حضره من الجانب الجزائري: نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالحميد عمار ماحي باهي، ونائب رئيس مجلس الأمة الجزائري بومدين لطفي شيبان، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج عمر دادي عدون، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أحمد صالح لطفي، ورئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي ساعد عروس، ورئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي عفيف سنوسة، ورئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بطاهر لرزق، وأعضاء مجلس الأمة حمزة آل سيد الشيخ، ونوارة سعدية جعفر، وعددٌ من كبار المسؤولين في مجلس الأمة الجزائري.