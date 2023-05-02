"رئيس الشورى" يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأمة الجزائري

وعبَّر رئيس مجلس الشورى خلال جلسة المباحثات عن سعادته بزيارة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، مُقدماً شُكره لرئيس مجلس الأمة على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال، مُعرباً عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لاسيما البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الأمة الجزائري، مؤكداً أهمية زيادة مستوى التنسيق بين المجلسين في جميع المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، وأشاد بما تقدمه جمهورية الجزائر الديمقراطية الجزائرية من مواقف في المجالات كافة واعتزازها الثابت بعروبتها وإسلامها.