المملكة تستضيف فعاليات مؤتمر "سيملس السعودية" 2023

تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي، تستضيف المملكة فعاليات مؤتمر ومعرض " سيملس السعودية" المُقرر عقده في الرياض خلال الفترة 5-4) ) من شهر سبتمبر المقبل، تحت شعار نمكن لتبتكر، وبشراكة استراتيجية مع "المدفوعات السعودية"، وبمشاركة أكثر من 500 شركة محلية ودولية، وأكثر من 200 شركة تقنية ناشئة، ويحتوي المؤتمر على عدد من الجلسات الحوارية بمشاركة 450 متحدث من خبراء الشركات المحلية والعالمية.