القبض على أطراف المشاجرة الجماعية التي راح ضحيتها شاب في تبوك

من جهته، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأنه إشـارة إلى مقطع الفيديو المتداول لمشاجرة جماعية وإطلاق نار، فقد باشرت شرطة مدينة تبوك بلاغاً من أحـد المستشفيات عـن مصـاب فـي الـرأس إصابة بليغة بأداة حادة تُوفي متأثراً بها، وتبيـّن مـن إجراءات الاستدلال أن الإصابة نتيجة مشاجرة جماعية مع عددٍ من الأشخاص في مكانٍ عام، وتمّ القبض علـى أطراف الحادثـة وهـم (7) مواطنين وضُبط السلاح، وجرى توقيفهـم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهـم وإحالتهم إلى النيابة العامة.