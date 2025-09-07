أكثر من 80 خدمة تعليمية رقمية عبر توكلنا تدعم العام الدراسي 1447هـ

أتاحت وزارة التعليم، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمهنية في المملكة، أكثر من 80 خدمة تعليمية رقمية عبر التطبيق الوطني الشامل "توكلنا"، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد 1447هـ، في خطوة تستهدف دعم العملية التعليمية وتيسير الوصول للخدمات بشكل آمن وسلس.
وتستفيد من هذه الخدمات فئات واسعة تشمل: الطلاب والطالبات في التعليم العام، والمعلمين والمعلمات، وطلبة الجامعات والكليات التقنية، وأعضاء هيئة التدريس.
وتتضمن الخدمات المقدمة عبر "توكلنا" بيانات منصة "مدرستي"، ومتابعة التسجيل الإلكتروني، وشهادة التعريف بالطالب المنتظم، وكشف درجات أعمال السنة، ونقل الطلاب، والنتائج الدراسية، إلى جانب نتائج الاختبارات، وبطاقات الطالب التي تُظهر بيانات القيد الدراسي رقمياً.
كما يتيح "توكلنا" خدمة التقويم الدراسي التي تُمكّن الطلاب وأولياء الأمور من متابعة مواعيد الفصول الدراسية والإجازات، ما يعزز استمرارية التعلم داخل المدرسة وخارجها بكفاءة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للتكامل بين الجهات الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي في التعليم، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.