أكثر من 80 خدمة تعليمية رقمية عبر توكلنا تدعم العام الدراسي 1447هـ

وتتضمن الخدمات المقدمة عبر "توكلنا" بيانات منصة "مدرستي"، ومتابعة التسجيل الإلكتروني، وشهادة التعريف بالطالب المنتظم، وكشف درجات أعمال السنة، ونقل الطلاب، والنتائج الدراسية، إلى جانب نتائج الاختبارات، وبطاقات الطالب التي تُظهر بيانات القيد الدراسي رقمياً.