الجاليات المسلمة بجازان.. تنوع في العادات الرمضانية والفوارق الثقافية وتمسك بالعبادات

وفي نفس السياق عبّر المقيم "عبدالرحيم برسينا" من الجنسية الفلبينية، عن سعادته العظيمة بصيام شهر رمضان المبارك على أرض المملكة، وسط أجواء روحانية وإيمانية فيها كثير من الترابط والألفة والمحبة بين الجميع، سواء مواطنين أم مقيمين، وما يلمسه من الأجواء الرمضانية وعادات الإفطار والسحور في المملكة التي يجتمع فيها مع أصدقائه من الجاليات المسلمة الفلبينية وغيرهم، واصفًا لحظات الإفطار مع زملائه المسلمين على السفرة الرمضانية بأنها من أسعد اللحظات التي تعزز أواصر الألفة والمحبة بينهم.