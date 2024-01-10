"اليحيى": "طريق مكة" هدية من خادم الحرمين لضيوف الرحمن.. قلّصت الإجراءات والوقت

وأشار إلى أن توثيق تجربة الحجاج أمر ذو أهمية كبيرة؛ لما يترتب عليه من إثراء تجربة الحاج والحجيج الذين يرون ويسمعون تجربة من سبقهم لنسك الحج، وبيّن أن الجانب الإثرائي يهتم بالإنسان، ويتحدث عن تجربة الحاج، لذلك كوّنت دارة الملك عبدالعزيز فريقًا متكاملًا من مختلف الدول الإسلامية لتوثيق تجربة حجيجهم في موسوعة الحج والحرمين الشريفين؛ وذلك لإبراز الجوانب الثقافية المتعلقة بكل دول في موسم الحج كل عام، وتنقسم الموسوعة على أربعة أقسام: الحج عبر العصور، والحج والحجاج في دول العالم، وطرق الحج، وخدمات الحج والحرمين الشريفين، مؤكداً أن المملكة لا تفخر بأرقام الحج الهائلة، بل تفخر وتعتز بجودة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام.