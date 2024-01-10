"اليحيى": "طريق مكة" هدية من خادم الحرمين لضيوف الرحمن.. قلّصت الإجراءات والوقت

أكّد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن مبادرة طريق مكة تعد هديةً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لضيوف بيت الله الحرام، التي تتمحور على إنهاء إجراءات الحجاج من بلدانهم مباشرةً، وتهدف إلى تقليص عدد الإجراءات والمدة الزمنية والارتقاء بخدمات الحج، وإلغاء وقت الانتظار في صالات الوصول، ونقل أمتعة ضيوف الرحمن إلى مقر إقامتهم.
وأوضح في جلسة عُقدت ضمن برنامج مؤتمر ومعرض الحج المقام حاليًا في جدة أن المبادرة استفاد منها 7 دول، تمّت خدمة حجاجها من مطارات بلدانهم؛ وهي: باكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، والمغرب، وبنجلاديش، وتركيا وكوت ديفوار، واستفاد منها 242.272 حاجًا في عام 2023م خلال موسم الحج لعام 1444هـ.
وعدّ المبادرة جزءًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 وجزءًا مهمًا من برنامج خدمة ضيوف الرحمن، مُرحبًا بالبلدان التي ترغب بالانضمام إلى مبادرة طريق مكة سواءً التي سبق أن شاركت بالمبادرة أو البلدان الأخرى، مشيرًا إلى اشتراطات معينة يجب للدولة الراغبة بالانضمام تنفيذها كاملة؛ ومنها: أن الطائرة المغادرة من الدولة المنضمة في المبادرة يجب أن يكون جميع راكبيها من الحجاج، ولتطبيق المبادرة يجب تطبيق اشتراطات سلامة وصحة المعلومات إلى التواصل مع المطارات في بلدانهم.
وفي جلسة أخرى عُقدت بعنوان "تكامل البيانات والمعلومات لخدمة ضيوف الرحمن"، أوضح مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، أن منصة استشراق تقوم بتحليل البيانات لخدمة صناع القرار، عادًا المملكة من الدول الرائدة في تفعيل التقنيات الرقمية في إدارة الحشود، ومشيرًا إلى أن أتمتة الخدمات كانت سابقًا تعد من الرفاهيات، أما اليوم فقد باتت أحد المتطلبات الضرورية للحياة.
واستعرض عددًا من مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي المستخدمة في العام الماضي، حيث تم تحليل حركة السير من خلال 500 كاميرا في 20 موقعًا بمكة والمشاعر وهو ما يسهم في عملية اتخاذ القرار الصحيح.
من جانبه، أكَّد الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، أهمية توثيق الحج وأثره المستقبلي، حيث إن المملكة العربية السعودية اعتنت بمناسك الحج منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، وتحرص على مواكبة العصر في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام.
وأشار إلى أن توثيق تجربة الحجاج أمر ذو أهمية كبيرة؛ لما يترتب عليه من إثراء تجربة الحاج والحجيج الذين يرون ويسمعون تجربة من سبقهم لنسك الحج، وبيّن أن الجانب الإثرائي يهتم بالإنسان، ويتحدث عن تجربة الحاج، لذلك كوّنت دارة الملك عبدالعزيز فريقًا متكاملًا من مختلف الدول الإسلامية لتوثيق تجربة حجيجهم في موسوعة الحج والحرمين الشريفين؛ وذلك لإبراز الجوانب الثقافية المتعلقة بكل دول في موسم الحج كل عام، وتنقسم الموسوعة على أربعة أقسام: الحج عبر العصور، والحج والحجاج في دول العالم، وطرق الحج، وخدمات الحج والحرمين الشريفين، مؤكداً أن المملكة لا تفخر بأرقام الحج الهائلة، بل تفخر وتعتز بجودة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام.