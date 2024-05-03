"يوم الشمس" بحائل.. تعرّف على أسباب التسمية ومواعيدها

ويعتبر 5 مايو الذي يصادف الأحد المقبل، هو بدء دخول الشمس الدورة الأولى فلكياً قديماً، وبه يدخل وقت الحصاد الزراعي في منطقة حائل، فيما ستعود الشمس بعد ثلاثة أشهر، في 5 أغسطس، ليتم حساب الدورة الفلكية الـ 365 يوماً، والذي يتزامن مع شروق نجمة الشعرى فجراً ذلك اليوم.