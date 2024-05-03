"يوم الشمس" بحائل.. تعرّف على أسباب التسمية ومواعيدها

أطلق أمير حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، على تاريخ 5 مايو و5 أغسطس من كل عام اسم "يوم الشمس" بحائل، وذلك توافقاً مع ظاهرة دخول قرص الشمس من خلال فتحة مرصد حائل التاريخيّ الفلكي في جبل أجا.
تجدر الإشارة إلى أن الشمس تدخل يوم 5 مايو و5 أغسطس وعند الخامسة عصراً من فتحة في جبل أجا، والتي أُستخدمت قديماً كمرصد تقويمي شمسي يحدد بداية دخول السنة قديماً في 5 أغسطس.
ويوافق دخول الشمس في ٥ أغسطس ليوم 5 من برج الأسد، عند البابليين وهو خامس الأبراج الـ12، حيث يكون موعد الرصد على أربعة أرقام زمانية متطابقة.
ويعتبر 5 مايو الذي يصادف الأحد المقبل، هو بدء دخول الشمس الدورة الأولى فلكياً قديماً، وبه يدخل وقت الحصاد الزراعي في منطقة حائل، فيما ستعود الشمس بعد ثلاثة أشهر، في 5 أغسطس، ليتم حساب الدورة الفلكية الـ 365 يوماً، والذي يتزامن مع شروق نجمة الشعرى فجراً ذلك اليوم.