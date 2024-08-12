"الغذاء والدواء" تُصدر دليلًا توعويًا لأكثر الأجهزة والمستلزمات الطبية المنزلية استخدامًا

واشتمل الدليل على العديد من الأجهزة والمستلزمات الطبية المنزلية، من بينها جهاز التنفس الاصطناعي، والأجهزة المساعدة لمعالجة توقّف النفَس أثناء النوم، ومضخات الحقن، وجهاز مكثف الأكسجين، وجهاز كشف الحمل، وأقلام الأنسولين، والعدسات اللاصقة ومحاليل حفظها، والكراسي المتحركة، والنظارات الطبية، وجهاز التبخير الدوائي، وجهاز الترطيب، وأجهزة الغسيل الكلوي البريتوني.